Hannover

Bei einer großangelegten Razzia haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag eine überregional agierende Drogenbande ausgehoben. Rund 300 Beamte schlugen in Hannover, Lehrte und Laatzen zu. Zudem fanden Durchsuchungen in Bückeburg und Meerbeck ( Landkreis Schaumburg) sowie im Landkreis Minden-Lübbecke statt. Bei dem Einsatz, an dem auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt waren, wurden acht Tatverdächtige zwischen 22 und 49 Jahren festgenommen. Sie sollen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei der Razzia wurden vier Indoorplantagen ausgehoben. Quelle: Polizei Hannover

Waffen, Autos , Geld und Grundstücke beschlagnahmt

Die Tatverdächtigen, gegen die seit Anfang 2018 ermittelt wurde, sollen vier professionelle Indoorplantagen betrieben und Drogen in größeren Mengen verkauft haben. Vier Anlagen nahmen die Ermittler im Kreis Minden-Lübbecke am Montag aus. In den mehrere hundert Quadratmeter großen Räumen fanden die Beamten über 3100 Pflanzen und rund 30 Kilogramm geerntetes und verpacktes Cannabis. Zudem entdeckten sie fünf Kilogramm Amphetamine, kleinere Mengen Kokain, diverse Ampullen mit Anabolika und Testosteron sowie weitere Dopingmittel.

Die mehr als 300 Einsatzkräfte beschlagnahmten zudem mehr als 230.000 Euro in bar, diverse Waffen, vier Autos der Marken BMW, Daimler-Benz und Range Rover, zwei Grundstücke in Rahden und Meerbeck sowie teure Schmuckstücke.

Von RND/frs