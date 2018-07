Hannover

An der Hindenburgschleuse in Anderten soll eine Person unter Wasser geraten sein. Die Berufsfeuerwehr wurde kurz nach 17 Uhr alarmiert, nach Angaben von Sprecher Clemens Hoppe ist der Vermisste „nicht wieder aufgetaucht“. Die Such- und Rettungsaktion am Mittellandkanal dauert noch an, bislang konnten die Einsatzkräfte die Person nicht finden. Offenbar war der Vermisste mit Freunden an der Schleuse und war laut Hoppe von der Kaimauer aus ins Wasser gesprungen.

Bereits am Dienstag mussten im Raum Hannover zwei Personen aus dem Wasser gerettet werden. Am Silbersee in Langenhagen war nachmittags ein 15-jähriger Junge untergegangen, konnte aber reanimiert werden. Sein Gesundheitszustand ist kritisch. Am Abend zogen Badegäste einen 22-Jährigen aus dem Leineabstiegskanal an der Limmer Schleuse. Auch er konnte zunächst wiederbelebt werden, verstarb aber später im Krankenhaus.

Von Peer Hellerling