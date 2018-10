Hannover

Unbekannte haben am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in Ricklingen Feuer gelegt. Im Keller des Gebäudes an der Ricklinger Straße steckten sie einen Kinderwagen in Brand. Anwohner wurden zum Glück nicht zu Schaden. Die Flammen richteten einen Schaden am Gebäude von rund 5000 Euro an.

Ein Passant hatte gegen 18 Uhr Rauch aus den Kellerräumen aufsteigen gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell gelöscht. Der Kinderwagen war in einem Fahrradkeller des Mehrfamilienhauses angezündet worden. Die Polizei hat am Montag die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Sie suchen dringend Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter machen können. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Nummer (0511) 1 09 55 55.

Von tm