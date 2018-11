Hannover

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Ricklingen einen 40-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, sich zuvor an der Stadtbahnhaltestelle Stadionbrücke vor einer 28-Jährigen entblößt zu haben.

Die Frau hatte gegen 8 Uhr an der Stadtion auf eine Bahn der Linien drei oder sieben gewartet. Plötzlich bemerkte sie den 40-Jährigen der sich entblößt hatte und vor ihr masturbierte. Die 28-Jährige flüchtete sich in eine Stadtbahn, bemerkte aber, dass der Exhibitionist ebenfalls eingestiegen war. An der Haltestelle Linden/Fischerhof verließ die Frau die Stadtbahn, ging zur Wohnung ihres Freunden und berichtete ihrem Partner, was geschehen war.

Auf dem Weg zur Polizei erkannte die 28-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle Beekestraße den mutmaßlichen Täter wieder und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen noch an der Haltestelle fest und brachten ihn zu einer Wache. Nach dem Abschluss der Befragung des Verdächtigen konnte der 40-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Von tm