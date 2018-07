Hannover

Drei Männer haben an den Ricklinger Kiesteichen offenbar die Vergewaltigung einer 45-Jährigen durch ihren Freund verhindert. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, verbrachte die Frau den Dienstagnachmittag am 3. Juli ab etwa 17 Uhr am Wasser, als der 23-Jährige zunehmend zudringlich wurde und schließlich Sex mit ihr verlangte. Nach Polizeiangaben wehrte sie sich, doch der Mann ließ nicht von ihr ab.

23-Jähriger flüchtet mit Rad

Die drei Unbekannten bekamen die Auseinandersetzung mit und seien dazwischengegangen, so Polizeisprecherin Martina Stern. „Der 23-Jährige fuhr anschließend mit seinem Rad in Richtung Döhren davon“, berichtet Polizeisprecherin Stern.

Zwei der Helfer begleiteten die Frau aus Hannover zum Haus des Schwimm-Sport-Vereins Union 06 an der Brückstraße. Dessen Betreiber informierte die Polizei. „Den Verdächtigen nahm eine Streifenwagenbesatzung wenig später an der Schützenallee fest“, sagt Stern.

Zeugen werden gebeten sich zu melden

Er wohnt im Umland von Hannover. Die drei Männer, die der 45-Jährigen zur Hilfe gekommen waren, waren bei Eintreffen der Ermittler bereits verschwunden. Sie und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Laut Ermittlern gibt es keine Erkenntnisse, dass bei der versuchten Vergewaltigung Alkohol im Spiel war. Der 23-Jährige kam nach der Vernehmung auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung ermittelt.

Von Peer Hellerling