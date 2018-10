Hannover genießt den goldenen Oktober

Am Wochenende haben viele Hannoveraner das überraschend warme Oktober-Wetter an der frischen Luft genossen. Darüber haben sich auch die Betreiber des Annabads in Kleefeld gefreut – und das Ende der Sommersaison nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Bad bereits am 3. Oktober schließen, nun möchte man damit warten, bis das Wetter sich verschlechtert.

Mertesacker lädt zum Abschiedsspiel

Prominenz auf dem Platz, 40.000 Fans auf den Tribünen: Das Abschiedsspiel von Per Mertesacker am Sonnabend war ein grandioses Fußballfest. Die Halbzeit gehörte dabei der Dance-Truppe Scooter und ihren freizügigen Tänzerinnen. Zum Schluss folgte noch der emotionale Höhepunkt, als sich der Weltmeister selbst das Mikrofon schnappte und eine berührende Rede an Fans, Freunde und Familie richtete.

25.000 Besucher beim Tiergartenfest

Das hochsommerliche Wetter mitten im Herbst bescherte dem Tiergartenfest am Sonnabend rekordverdächtige Zahlen. Rund 25.000 Besucher kamen nach Kirchrode.

Europa-Fest für Demokratie und Toleranz

Mit einem Europa-Fest traten Bürger am Sonnabend an der Oper für Demokratie und Toleranz ein. Mitarbeiter der niedersächsischen Staatstheater haben die Aktion organisiert.

Modeschau auf der Infa

Bunt, kreativ und schrill: Modeschüler zeigen auf der Infa ihre selbst entworfenen Modelle. Die Show läuft bis 15. Oktober täglich um 12 und 16 Uhr sowie Sonnabend auch um 19 Uhr.

Großübung der Feuerwehr in Laatzen

Chemieunfall – so lautete das Szenario bei einer Großübung der Stadtfeuerwehr Laatzen am Samstagvormittag. 150 Feuerwehrleute waren auf einem Firmengelände im Einsatz.

HAZ-Leser zeigen ihre schönsten Herbstfotos

Rund 300 Fotos haben die HAZ-Redaktion im Rahmen des Wettbewerbs „Die schönsten Herbstfotos“ erreicht. Vielen Dank dafür. Die schönsten Aufnahmen sowie alle Einsendungen finden Sie hier.

Die Gewinner

Alle Einsendungen

