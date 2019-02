Hannover

Unter Politikern gehört der verbale Schlagabtausch zum Alltag, doch bei einem Vorfall in der SPD-Parteibasis sind offenbar Grenzen überschritten worden. Vor einigen Tagen kam es vor der Tür einer Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Vahrenheide-Sahlkamp zu Handgreiflichkeiten zwischen Genossen. Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg verweigerte SPD-Ratsfrau Afra Gamoori den Zutritt zur Sitzung. Nach Informationen der HAZ hat er sie wiederholt am Arm gepackt und weggeschoben. „Ich bestätige den Vorgang“, sagt Gamoori. Sie sei völlig perplex gewesen, so etwas dürfe es eigentlich nicht geben. Bezirksbürgermeister Grunenberg spricht von „selbst verschuldeter Grobheit“, schließlich habe sich Gamoori Einlass verschaffen wollen, obwohl sie nicht mehr Mitglied des Vorstands sei. Der Vorgang beschäftigt in den kommenden Tagen den Parteivorstand des SPD-Unterbezirks. Gamoori behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten.

Gamoori zu eigensinnig für die Altgedienten?

Hintergrund des Streits sind Querelen innerhalb des Ortsvereins. Die 28-jährige Gamoori gilt als aufstrebendes Nachwuchstalent. In der Ratsfraktion bekleidet sie das verantwortungsvolle Amt der schulpolitischen Sprecherin. In ihrem Ortsverein war sie ein paar Jahre Vorsitzende, doch dann kam es zum Bruch. Vor einigen Wochen wurde sie abgewählt, neuer Chef ist nun Wjahat Waraich. Was hinter der überraschenden Abwahl steckt, bleibt nebulös. Manche Genossen meinen, Gamoori sei den Altgedienten zu forsch und eigensinnig gewesen, daher sei sie entmachtet worden.

Die konstituierende Sitzung des neuen Vorstands sollte am Dienstag hinter verschlossenen Türen im Kulturtreff Vahrenheide stattfinden. Die Vorstandsrunde tagte bereits, als Gamoori Einlass begehrte. Nicht nur sie, auch andere Genossen wurden von Grunenberg abgewiesen. „Ich hatte den Raum gemietet und infolgedessen das Hausrecht“, sagt Grunenberg. Auch er räumt ein: „Das war ein sehr ungewöhnlicher Vorgang.“

Von Andreas Schinkel