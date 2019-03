Die Leinertbrücke am Ihme-Zentrum, die die Spinnereistraße Richtung Linden trägt, ist ein Sanierungsfall. Es dürfte Engpässe geben: Die Arbeiten laufen offenbar, während der Hochbahnsteig an der Glocksee und die neue Stadtwerke-Zentrale errichtet werden. Und auf der Nachbarbrücke am Schwarzen Bären ist es jetzt schon eng.