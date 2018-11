Aus der Stadt Service - Schimmel? Versicherungen? Verbraucherzentrale berät Am Donnerstag, 22. November, ist wieder großer Infotag bei der Verbraucherzentrale. Zu zahlreichen Themen werden kostenlos Vorträge angeboten.

Am 22. November gibt am Infotag zahlreiche kostenlose Vorträge: Die Verbraucherzentrale in der Herrenstraße. Quelle: HAZ