Aus der Stadt Todestag des 96-Keepers - “Cooles Shirt, wer hat denn das gemacht?“ Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke das Leben. Anlässlich seines Todestags erinnert sich Andrea Tschirch, wie der 96-Torwart ihren Sohn mit einem Lob stolz gemacht hat.

HANOVER, GERMANY - NOVEMBER 01: Robert Enke of Hannover as he watches during the Bundesliga match between Hannover 96 and Hamburger SV at the AWD Arena on November 1, 2008 in Hannover, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images) enke Quelle: Bongarts/Getty Images