Hannover

Vier Stunden lang sind am Sonntag mehr als 10.000 Schützen, Freunde und Unterstützer durch Hannover gezogen. Der Ausmarsch zum 489. Schützenfest war bei sonnigem Wetter ein voller Erfolg, 200.000 Zuschauer jubelten am Rand der Route den Teilnehmern des großen Ausmarschs zu. Warum der Ausmarsch in diesem Jahr ein ganz besonderer war, erzählen unsere Reporter in dieser Geschichte.

Der Ausmarsch in Bildern

Zur Galerie "Im Doubliertritt, Marsch!" - und schon setzen sich die Schützen in Bewegung. Das sind die schönsten Bilder vom Schützenausmarsch 2018.

Angeführt wurde die Parade unter anderem von Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) und Winfried Ritzke, dem Vizepräsidenten des Deutschen Schützenbundes, sowie Prinz Ernst August und Ekaterina von Hannover. Die Zuschauer winken während des Umzugs aber auch Schützenkönigen und -königinnen zu, sehen Mitglieder verschiedener Schützenvereine aus der Region, Deutschland und dem Ausland vorbeigehen und hören Musikkorps spielen.

Die Route führte vom Trammplatz am Neuen Rathaus durch die Innenstadt über den Ballhof bis zum Schützenplatz. Der Umzug gilt als der Höhepunkt des jährlich stattfindenden Schützenfestes, das am Freitag offiziell eröffnet wurde.

Die Ereignisse zum Nachlesen

In unserem Live-Ticker können Sie die einzelnen Etappen des größten Schützenausmarsches der Welt nachlesen.

Von red