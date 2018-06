Wann geht es los?

Am Sonntag von 10 Uhr an schlängelt sich der zwölf Kilometer lange Schützenausmarsch durch die Innenstadt von Hannover. 15.000 Beteiligte aus Schützenvereinen sowie Fanfaren- und Musikkorps werden erwartet. Start des Ausmarsches ist am Neuen Rathaus. Neu in diesem Jahr ist die Bulli-Parade mit historischen Fahrzeugen von Volkswagen. Acht Hippie-Busse werden in diesem Jahr erstmalig mit den Schützen durch die Stadt rollen. Bei der Ankunft auf dem Schützenplatz wird das Ereignis in der Festhalle Marris mit einer Bierzeltgaudi gefeiert.

Wie wird das Wetter?

Die Wetteraussichten für das erste Schützenfest-Wochenende sind prächtig. Angenehm warm, kein Regen – perfekte Voraussetzungen also vor allem für den Schützenausmarsch am kommenden Sonntag, bei dem wieder bis zu 200. 000 Schaulustige am Straßenrand erwartet werden.

Wo ziehen die Schützen entlang?

Wo kann ich die Party miterleben?

Hautnah überall am Straßenrand - und natürlich von Anfang bis Ende hier auf HAZ.de. Wir zeigen Ihnen das Event im Livestream, zudem sind unsere Reporter und Fotografen überall dabei und bringen alle Infos, Bilder und Videos mit. Sie finden. Sie finden alle Berichte dazu hier.

Was muss ich noch über das Schützenfest wissen?