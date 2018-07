Hannover

Die Polizeidirektion Hannover hat am Montag ihre Abschlussbilanz zum diesjährigen Schützenfest veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen: Zwischen dem 29. Juni und dem 8. Juli wurden bei der verantwortlichen Polizeiinspektion West demnach 67 Straftaten registriert. Im Vorjahr waren es 95. Am häufigsten kam es zu Körperverletzungsdelikten: Waren es 2017 noch 31, wurden in diesem Jahr 25 aufgenommen. Außerdem gab es 18 Diebstähle (2017: 25), neun Delikte wegen Beleidigung (2017: sechs), in drei Fällen Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte (2017: zwei) sowie drei (2017: elf) Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

„Das Sicherheitskonzept von Landeshauptstadt Hannover und der Polizeidirektion Hannover geht auf“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. Das Schützenfest wurde in diesem Jahr erstmals videoüberwacht: An allen fünf Eingängen wurden entsprechende Kameras installiert, die das Geschehen auf dem Festplatz aufzeichneten.

