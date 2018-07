Die Bilanz der Veranstalter zum Schützenfest 2018 war durchweg positiv: Die Besucherzahlen lagen bei 1,1 Millionen und das erneuerte Rundteil sorgte für einen Zuwachs an jüngeren Besuchern. Doch jetzt haben sich Anwohner bei der Stadt Hannover wegen Lärmbelästigung beschwert. Die CDU-Fraktion bittet den OB in einem Brief um Aufklärung.