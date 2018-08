Hannover

Pünktlich zum Schulstart will die Stadt ihre Verkehrskontrollen intensivieren. Mittwoch ist letzter Ferientag und am Sonnabend starten zudem rund 4000 Erstklässler in ihre Schulzeit. „Der Verkehrsaußendienst nimmt dies auch in diesem Jahr wieder zum Anlass, die Sicherheitsmaßnahmen der Polizei durch Kontrollen im Bereich von Grundschulen zu unterstützen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Die städtischen Ordnungshüter achten dann besonders darauf, ob „in gefährdender Weise falsch geparkt wird“.

Nach Angaben der Stadt kommt es gerade in den Morgenstunden und nach Schulschluss zu zahlreichen Parkverstößen, die die Sicherheit des Schulweges gefährden – etwa durch zugeparkte Gehwege, Kreuzungen und Einmündungen. „Gerade kleineren Kindern wird dadurch die Sicht genommen“, so Möller.

Die Stadt ist angesichts des baldigen Ferienendes auch offen für Hinweise, wo besonders oft falsch geparkt wird. Tipps nimmt der Verkehrsaußendienst montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags bis 14 Uhr unter Telefon (0511) 168-446 93 entgegen.

Von pah