Hannover

Ein offenbar betrunkener 18-Jähriger hat mit einem gestohlenen Roller einen Mercedes gerammt und ist dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zu Sonnabend gegen 3.30 Uhr auf der Peiner Straße. Das Auto parkte ordnungsmäßig am Straßenrand, als der 18-Jährige ins Heck des Wagen prallte. Der junge Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Motorroller am 26. Juni gestohlen worden und der 18-Jährige offenbar alkoholisiert war. Außerdem besitzt er keinen notwendigen Führerschein. Gegen den Unfallverursacher wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von Peer Hellerling