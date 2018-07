Hannover

Auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Lahe und Bothfeld in Richtung Dortmund hat sich am Montag gegen 8.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Feuerwehr sind zwei Lastwagen beteiligt, einer von ihnen liegt auf der Seite. Laut Polizei wurden offenbar beide Lkw-Fahrer verletzt, einer von ihnen schwer. „Durch den Unfall wurden auch Teile der Leitplanke herausgerissen“, sagt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer.

Diese stürzten auf die unter der A 2 gelegene Burgwedeler Straße und beschädigten die Oberleitungen der Üstra in Höhe der Endhaltestelle Fasanenkrug. Der Linie 9 verkeht daher bis auf Weiteres nur zwischen Empelde und Noltemeyerbrücke, von dort ist ein Schienenersatzverkehr zum Fasanenkrug eingerichtet worden. Wie lange die Störung bestehen wird, ist noch unklar.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen ist die A 2 aufgrund der Rettungsarbeiten ab dem Kreuz Hannover-Buchholz in Richtung Dortmund komplett gesperrt. Die empfohlene Umleitung führt vom Kreuz Ost auf die A 7 nach Norden zur A 352 und zurück auf die A 2. Auch an der Burgwedeler Straße, Prüßentrift und Varrelheide in Höhe der Stadtbahnendhaltestelle Fasanenkrug kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Von Peer Hellerling