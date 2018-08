Aus der Stadt Scorpions-Gitarrist wird 70 - Rudi Rastlos feiert mit den Scorpions Er rockte Rio, den Kreml und „jeden Club der eine Steckdose“ hat. Seinen 70 Geburtstag feiert Scorpions-Gründer Rudolf Schenker mit einem Konzert, dass seinen kühnsten Jugendträumen vermutlich ziemlich nahe kommt.

Rock Your Life, war schon 1987 Rudolf Schenkers Motto. Am Freitag wird er wohl mit seinen Bandkollegen in den USA anstoßen. Quelle: NP, Neue Presse