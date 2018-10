Hannover

Die Brandermittler der Polizeidirektion Hannover suchen in dieser Woche nach den Ursachen für zwei Laubenbrände in Seelhorst und Ledeburg. Am Freitagnachmittag war eine Laube in der Kolonie am Lenzbergweg in Brand geraten. Am frühen Sonnabend ging ein Gebäude in einer Kleingartensiedlung an der Schönbergstraße in Flammen auf. Auch die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht geklärt.

Das Feuer in der Seelhorster Kolonie war am Freitagnachmittag von dem 67-jährigen Laubenpieper selbst entdeckt worden. Er hielt sich gegen 15.20 Uhr vor dem Gebäude auf, als er Brandgeruch aus seiner Hütte bemerkte. Er alarmierte die Feuerwehr, betrat dann aber die Laube um nach der Ursache für den Geruch zu suchen. Im Innenraum schlugen ihm bereits Flammen entgegen. er zog sich Verletzungen am Kopf zu und musste in einer Klinik behandelt werden.

Am Sonnabendmorgen gegen 4.30 Uhr ging in Ledeburg eine Gartenlaube in Flammen auf. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und Hilfe geholt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand die Laube bereist vollständig in Brand. Die Helfer konnten nicht verhindern, dass das Gebäude komplett zerstört wurden. Wann die Ergebnisse der Ermittlungen der Polizei zu den Brandursachen vorliegen werden, ist noch offen.

Von tm