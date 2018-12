Seelze

Zahlreiche Eltern von Mitschülern, Lehrer und Anwohner suchen seit Sonntagnachmittag nach Nam Khanh P. aus Seelze. Der 13-Jährige wird seit Freitagabend vermisst, er war demnach nach der Schule nicht nach Hause im Ortsteil Letter zurückgekehrt. Rund 70 Menschen versammelten sich gegen 14 Uhr an der IGS Seelze, in Absprache mit der Polizei bildeten sie mehrere Suchteams. Die Seelzer durchsuchten unter anderem den Bürgerpark und liefen den Heimweg von Nam ab, sollte der 13-Jährige nicht den Bus genommen haben.

„Es ist wirklich toll, dass so viele Menschen helfen wollen“, sagt Ralf Hantke von der Polizei. Die Beamten hatten bei mehreren Freunden von Nam Nachforschungen angestellt, außerdem durchsuchten die Ermittler in der Nacht zu Sonntag mehrere Stunden die gesamte IGS Seelze. „Wir haben wirklich jede Tür aufgeschlossen“, so Hantke. Doch bislang fehle jede Spur von dem Fünftklässler. Ein Hubschrauber überflog am Freitag die Leinemasch und den Mittellandkanal und am späten Nachmittag wurde noch die Freiwillige Feuerwehr Seelze alarmiert. Die Ehrenamtler durchsuchten eine Kleingartenkolonie an der Wunstorfer Straße nach dem Jungen.

Eltern von Klassenkameraden berichten, dass Nam nahezu ständig die „Fortnite“ und „Pixelgun 3D“ auf seinem Schul-iPad spiele. Da der 13-Jährige zu Hause das WLan nicht benutzen dürfe, sei er ständig auf der Suche nach Drahtlosnetzwerken. „Er war regelmäßig bei unserem Sohn, um zu daddeln“, sagt eine Mutter. Nach Angaben eines Lehrers sei Nams iPad noch in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr online gewesen, seither aber offenbar nicht mehr.

Von Peer Hellerling