Hannover

Sie sangen die „Symphonie“ für eine ganze Generation, reisten mit „Leichtem Gepäck“ und erklärten Deutschland, wo die „B96“ liegt: Silbermond haben mit ihren sehr eigenen Texten immer den Abstand zum Schlager gehalten und hatten damit Erfolg. Dass sie auch eine gute Liveband sind, wollen sie bei ihrer Arena-Tour zeigen, die im Januar 2020 beginnt. Am 24. Januar macht die Band auch Stopp in Hannover und spielt in der TUI-Arena.

Insgesamt 13 Konzerte spielen Stefanie Kloß und ihre Mitmusiker in Deutschland, der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Mit der "Arena Tour 2020" geht die Reise weiter! 🌙 Silbermond kehren 2020 auf die Bühne zurück und touren durch die... Gepostet von Eventim - DE am Mittwoch, 21. November 2018

Von Heiko Randermann