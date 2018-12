Hannover

Die einen freuen sich auf ein spektakuläres Feuerwerk, den anderen sind Lärm und Müll an Silvester ein Dorn im Auge. Zumindest für die Innenstadt hat die Polizei nun eine klare Ansage gemacht: Böllern verboten!

Hier in Hannover ist Böllern verboten

Die Stadt Hannover macht Ernst: Die Verwaltung verbietet an Silvester das Böllern an zentralen Innenstadtplätzen. Gemeinsam mit der Polizei soll die Allgemeinverfügung beim bevorstehenden Jahreswechsel erstmals umgesetzt werden. Polizisten durchsuchen die Menschen und zerstören die Feuerwerkskörper. Konkret untersagt sein wird das Zünden von Böllern und Raketen unter anderem auf dem Kröpcke, dem Platz der Weltausstellung, in der Georgstraße, auf dem Opernplatz, rund um den Hauptbahnhof, auf dem Raschplatz und am Steintor. Hier lesen Sie mehr zum Böller-Verbot in Hannover.

So begründet die Stadt das Böller-Verbot:

Die Stadt Hannover untersagt das Böllern an Silvester in der Innenstadt. In einer Pressekonferenz nennt die Verwaltung die Details. Gepostet von Hannoversche Allgemeine Zeitung / HAZ am Dienstag, 18. Dezember 2018

Das sind die Silvester-Partys in Hannover

Theater, wilde Partys, gutes Essen und viel Musik: In der Stadt Hannover gibt es auch 2018 wieder unzählige Möglichkeiten, an Silvester ins neue Jahr zu feiern. Bei manchen Locations müssen Sie schnell sein, um noch eine Karte zu bekommen. An anderer Stelle können Sie auch um 23.59 Uhr am 31. Dezember noch entspannt an der Abendkasse auftauchen. Hier finden Sie unsere Übersicht der größten und bekanntesten Partys zu Silvester in Hannover.

Müllabfuhr, Supermärkte, Ämter: Termine in Hannover rund um die Feiertage

Die Familie sitzt schon fast am Tisch, doch Sie haben eine wichtige Zutat vergessen? In Hannover können Sie sogar am Silvester-Nachmittag und an Neujahr noch einkaufen – hier wir zeigen wir Ihnen wo. Zudem finden Sie hier alle Infos zur Müllabfuhr sowie Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen.

„Dinner for One“: Das sind die Sendetermine an Silvester 2018

„Dinner for One oder Der 90. Geburtstag“ - ein kurzer kabarettistischer Sketch aus den Zwanzigern gehört zu den beliebtesten Silvestertraditionen - nicht nur, aber vor allem in Deutschland. . Auch in diesem Jahr zeigen verschiedene Sender den kultigen TV-Sketch. Wo und wann? Das erfahren Sie hier.

Von red