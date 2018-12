Hannover

Was wäre Weihnachten ohne den Weihnachtsbaum – dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, den Baum zu dekorieren. Ob Lametta, Kugeln oder doch lieber Figuren: Wir haben die HAZ-Leser gefragt, wie sie ihren Weihnachtsbaum in diesem Jahr geschmückt haben. Die Bilder haben wir in einer Galerie gesammelt.

Das Team der HAZ wünscht frohe Weihnachten.

Von RND