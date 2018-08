Hemmingen

Den Hemminger Stadtteil Arnum kennen Jonathan Ehlert und Leonard Steffen natürlich gut. Sie wissen, wo das Freibad ist und kennen auch schon die neue Schule von Jonathan – die Wäldchenschule. Dort tritt der Sechsjährige nächste Woche den Schulunterricht an. Und damit auch seinen ersten Schulweg. „Ich freue mich auch schon auf die Schule“, sagt Jonathan. „Dann kann ich meiner kleinen Schwester die Gute Nacht-Geschichte vorlesen.“ Vorher erklären die beiden den HAZ-Lesern die wichtigsten Regeln für das richtige Verhalten im Straßenverkehr. „Man muss auf Autos und Radfahrer achten!“, sagt Leonard. Denn bei aller Vorsicht sind es auch häufig unachtsame Autofahrer, die Fehler machen und Schulkinder damit in Gefahr bringen. Gerade zu Beginn der Schulzeit gilt es, besonders auf Schulanfänger zu achten.

Zur Galerie Die Freunde Jonathan und Leonard erklären HAZ-Lesern, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält.

„Aktion sicherer Schulweg:“ HAZ lädt zum Familienfest

Um noch besser zum Schulanfang für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren, lädt die HAZ-Redaktion zur Aktion Sicherer Schulweg. Am Einschulungswochenende informieren Partner von Polizei über Verkehrswacht bis zur Feuerwehr am Sonntag, 12. August, bei einem großen Familienfest über die Gefahren und das richtige Verhalten an Zebrastreifen und Ampeln. Unterstützt von Volkswagen Nutzfahrzeuge, GVH, dem Gemeindeunfallversicherungsverband und dem Kultusministerium werden Fahrradparcours aufgebaut, Seh- und Reaktionstests sowie Wissens-Rallyes angeboten. Mit dabei sind Kinderliedermacher wie Frank Bode und TV-Charaktere wie Shaun das Schaf und die Maus. Die Polizei lädt zu Vorführungen der Hunde- und Reiterstaffel ein. Das Familienfest im Maschpark direkt am Neuen Rathaus läuft von 11 bis 17 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Von Jan Sedelies