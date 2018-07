Hannover

Ein Softwareproblem in den Zulassungsstellen der Region hat am Mittwoch und Donnerstag dazu geführt, dass keine Autos angemeldet werden konnten. Regionssprecherin Christina Kreutz bestätigte den Fehler auf HAZ-Anfrage. Die Landeshauptstadt selbst war von dem Softwareproblem aber nicht betroffen, dort funktionierten die Zulassungen laut Sprecher Udo Möller problemlos. Woran es in der Region aber letztlich gelegen habe, sei bislang nicht klar. Laut Kreutz können die Zulassungsstellen seit Donnerstagmittag wieder reibungslos arbeiten.

Von pah