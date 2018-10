Hannover

Die Freibadsaison ist noch nicht ganz vorbei: Das Annabad hatte die Saison zwar offiziell am 3. Oktober beendet, allerdings blieben die Türen offen. Schwimmer dürfen für einen Euro rein. Am Freitag tummelten sich rund 200 Menschen im Wasser, ebensoviele werden für Sonnabend erwartet. Bis 10.00 Uhr waren es bereits rund 30 Besucher. Wirklich beendet werden soll die Saison dort erst, wenn das Wetter schlechter wird. Auch einige Biergärten in der Stadt haben noch geöffnet.

Zur Galerie 21,2 Grad Wassertemperatur, 25 Grad Lufttemperatur: Bei sommerlichen Wetter genießen zahlreiche Badegäste eine Abkühlung im Annabad. Eigentlich wollte das Freibad bereits am 3. Oktober schließen.

Auch im Rest Niedersachsen gibt es viel Sonnenschein. Auf den ostfriesischen Inseln herrschten am frühen Samstagnachmittag etwa 21 Grad bei Sonnenschein und mäßigem Südwind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Emsland sowie im Harz-Vorland und von Goslar bis Wolfsburg sei die Marke von 25 Grad bereits überschritten - und es sollten im Laufe des Tages noch ein paar Grad mehr werden. Ein Meteorologe sagte, es sei „wieder ein Sommertag im Herbst“.

Und auch am Sonntag soll es sonnig und trocken bleiben - bis zu 27 Grad sind möglich, in den Hochlagen im Harz bis zu 21 Grad. In der Nacht zum Montag sollen nahe der Ems Wolken aufziehen, es bleibt aber trocken. Erst am Montag verbreiten sich langsam Wolkenfelder.

Von dpa