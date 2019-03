Hannover

Zu Verkehrsbehinderungen kommt es am späten Freitagvormittag nach einem schweren Verkehrsunfall am Kreuz Hannover-Buchholz. Ersten Informationen zufolge ist ein Autofahrer auf der A37 in Richtung Celle von der Fahrbahn abgekommen und auf der Parallelfahrbahn, die in Richtung A2 führt, auf dem Dach gelandet. Zur Anzahl der Verletzten und zum Grad der Verletzungen machte die Polizei zunächst noch keine Angaben.

Die Parallelfahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.

