Hannover

Nach der Entlassung des verurteilten Serienvergewaltigers Hans-Joachim B. setzt sich die Staatsanwaltschaft Hannover für eine zusätzliche Bewährungsauflage für den heute 55-Jährigen ein. B., der in den nächsten fünf Jahren unter Führungsaufsicht steht, muss schon jetzt jeden Wechsel seines Wohnortes und Arbeitsplatzes melden. Die Staatsanwaltschaft Hannover möchte zudem, dass er sich auch jedes Mal bei seiner Führungsaufsicht melden muss, wenn er seinen derzeitigen Wohnort verlässt und hat offiziell Beschwerde beim Oberlandesgericht Braunschweig eingelegt.

Dort haben sich Richter bereits mit dem Fall befasst. „Wir haben ihn an das Landgericht Göttingen zurück verwiesen“, sagt Andrea Tietze, die Sprecherin des Oberlandesgericht. Die zuständige Kammer dort muss jetzt entscheiden, ob B. die zusätzliche Bewährungsauflage erhält oder nicht. „Die Unterlagen des Oberlandesgerichts sind hier eingetroffen, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch offen“, sagt Viktoria Paulin, die Sprecherin des Landgerichts Göttingen.

Hans-Joachim B. war im Jahr 2001 vom Landgericht Hannover zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt worden.Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Kurierfahrer zwischen November 1999 und Oktober 2000 in Hamburg und Hannover insgesamt zehn Frauen vergewaltigt und zum Teil auch ausgeraubt hatte. Dabei ging er mit äußerster Brutalität vor. In sechs Fällen stieg er mit einer Sturmhaube maskiert über die Balkone in die Wohnungen seiner Opfer ein.

Inzwischen gehen Ärzte un Gutachter davon aus, dass von B. keine „erhebliche Gefahr“. Das Landgericht Göttingen hat auf dieser Grundlage entschieden, den heute 55-Jährigen aus der Psychiatrie zu entlassen und die verbleibende Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. Die von einem Gericht angeordnete Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wir auf die Haftstrafe angerechnet. Zudem stellte das Gericht B. unter Führungsaufsicht. Verstößt er während seiner Bewährungszeit gegen eine der Auflagen, muss er ins Gefängnis.

Von Tobias Morchner