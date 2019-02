Hannover

Der Messeschnellweg wird am Sonntag, 17. Februar, in der Zeit von 7.30 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pferdeturm und Seelhorster Kreuz in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In diesem Zeitraum lässt die Stadt Bäume beschneiden und Totholz aus den Kronen entfernen. Rund 35 Bäume, hauptsächlich Rotbuchen, werden gefällt.

Kinderkrankenhaus erreichbar

Als Umleitung für Autofahrer aus Richtung Norden dient die Route über Hans-Böckler-Allee, Freundallee, Bischofsholer Damm, Lindemannallee, Altenbekener Damm und Hildesheimer Straße. Aus Richtung Süden geht es über die Anschlussstelle Zuschlagstraße, Bemeroder Straße und Bischofsholer Damm. Das Kinderkrankenhaus Auf der Bult bleibt erreichbar; die Umleitungen werden ausgeschildert. Trotzdem rechnet die Stadt mit Behinderungen und empfiehlt, den Bereich zu meiden.

Von Bernd Haase