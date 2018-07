In künstlerischen Workshops haben sich Schüler und Flüchtlinge mit der Frage beschäftigt, wie für sie der ideale Wunsch-Pass aussehen würde. In Videos, Audio-Sequenzen und Installationen haben sie ihren Wünschen und Träumen Ausdruck verliehen. Die Werke sind in der Ausstellung „Passport. Bitte!“ bis Ende Juli im Neuen Rathaus in Hannover zu sehen.