Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen hat in Hannover die 43 aus dem Siloah-Klinikum gestohlenen Endoskope zurückgegeben. Das medizinische Gerät wurde Anfang Februar gestohlen, aber später am Flughafen Frankfurt sichergestellt. Das Krankenhaus will jetzt sein Sicherheitskonzept verbessern.