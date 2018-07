Langenhagen

Auf der Autobahn 352 Richtung Norden hat eine Mercedesfahrerin am Sonntagmittag ein Stauende bei Langenhagen-Kaltenweide übersehen. Die 63-Jährige versuchte noch auszuweichen, prallte aber mit ihrer A-Klasse zuerst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen den VW Golf eines 32-Jährigen, in dem auch dessen neunjährige Tochter saß. „Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Mercedes, die Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Der Golffahrer erlitt leichte Verletzungen, das Kind blieb unversehrt. Sowohl die 63- als auch der 32-Jährige kamen in ein Krankenhaus, die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

Von pah