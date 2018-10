Hannover

Ein 24-jähriger Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, am Mittwochabend im Steintor einem 42-Jährigen das Handy abgenommen zu haben. Die Polizei kam dem mutmaßlichen Täter auf die Spur, weil er nach der Tat in einer Bar nach der Einnahme von Drogen zusammengebrochen war.

Der 42-Jährige war gegen 21.40 Uhr in der Reitwallstraße unterwegs. Der Täter überholte ihn zunächst mit einem Fahrrad, kam dann kurz darauf zu Fuß zurück. Er drückte sein Opfer gegen eine Hauswand. Ein Komplize kam hinzu und half bei der Durchsuchung des 42-Jährigen. Beide flohen anschließend mit dem Handy des Mannes in Richtung Steintorplatz.

Nachdem der Geschädigte auf der Wache gerade seine Anzeige aufgegeben hatte, erhielten die Beamten einen Einsatz wegen einer hilflosen Person in einer Bar in der Goethestraße. Vor Ort stellten die Ermittler fest, dass die Beschreibung des Hilflosen auf die des Handy-Räubers passte. Schließlich entdeckten die Ermittler bei dem auf dem Boden liegenden Mann das gestohlene Handy.

Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes kam der mutmaßliche Täter zunächst in ein Krankenhaus. Am Donnerstag, der 24-Jährige hatte sich wieder erholt, schickte ein Richter ihn in Untersuchungshaft.

Von tm