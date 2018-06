Hannover

Nichts geht mehr: Auf den Autobahnen rund um Hannover herrscht am Donnerstagabend teilweise Stillstand. Die Fahrzeuge stauen sich kilometerlang auf der A 2 und der A 352, gleiches gilt für die Bundesstraßen 6 und die B 65. Grund ist nicht nur der Ferienstart in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt – sondern auch, dass pünktlich zum Urlaubsbeginn neue Baustellen eingerichtet wurden. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) empfahl am Nachmittag, Hannover weiträumig zu umfahren – selbst die Ausweichrouten seien hoffnungslos überlastet.

Auf der A 2 Richtung Dortmund stehen die Autos zwischen Hannover-Lahe und Garbsen auf mehreren Kilometern Länge. Von Bothfeld bis Herrenhausen werden bis Mitte September die Mittelleitplanken ausgetauscht. Jetzt wurde mit der Einrichtung der Baustelle begonnen, dazu werden Fahrbahnen verschwenkt. Der Stau hat auch Auswirkungen auf die A 352 – dort stehen die Autos deshalb auch dicht an dicht. Die Üstra meldet auf der Mecklenheidestraße in Stöcken massive Verspätungen im Busverkehr von bis zu 25 Minuten.

„Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren“, rät VMZ. „Der nördliche Bereich von Hannover, die Stadtteile Langenhagen, Godshorn, Herrenhausen/Nordhafen und Vinnhorst sind teilweise völlig überlastet.“ Selbst eine mögliche Ausweichroute über den Westschnellweg ist dicht. Laut VMZ stauen sich die Autos zwischen Herrenhäuser Straße und A2-Anschlussstelle Herrenhausen, genauso auch auf der B 65 in Badenstedt in Richtung Bad Nenndorf.

In Lehrte wiederum hat ein defekter Lkw den Verkehr auf der A 2 Richtung Berlin behindert. Durch die Panne gab es einen drei Kilometer langen Stau zwischen Lehrte-Ost und Hämelerwald. Einzig auf der A 7 rollt der Verkehr sowohl in Richtung Süden als auch gen Norden zunächst ohne große Behinderungen.

Von Peer Hellerling