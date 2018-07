Hannover

Die neue Baustelle an der Mecklenheidestraße im Stadtteil Stöcken haben massive Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Seit dem Beginn der Arbeiten an den Stadtbahngleisen am Montag staut sich der Verkehr an der Stelle zum Teil bis auf eine Länge von drei Kilometern. Betroffen ist auch die Üstra. Wegen der Baustelle kann die Linie 4 nach Garbsen derzeit nicht durchgehend fahren und wird in Stöcken durch Busse ersetzt. Doch auch die Busse stehen im Stau. „Es kommt zu Verzögerungen im Fahrplan, unsere kunden sollten etwa 15 Minuten mehr für die Strecke einplanen“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Der Grund für die langen Staus: Wegen der Bauarbeiten steht an der Auffahrt zur Bundesstraße 6 in Richtung Garbsen den Autofahrern derzeit nur eine von sonst zwei Linksabbiege-Spuren zur Verfügung. Der Rückstau der Linksabbieger reicht oft bis auf eine der beiden Geradeaus-Spuren zurück, so dass die Stelle zu einem Nadelöhr wird.

Die betroffenen Autofahrer werden sich noch bis einschließlich Dienstag gedulden müssen. Dann sollen die Gleisbauarbeiten an der Mecklenheidestraße beendet sein. „Alle 15 bis 20 Jahre müssen wir die Gleise an neuralgischen Punkten erneuern, damit unsere rund 40 Tonnen schweren Bahnen dort fahren können“, sagt Üstra-Sprecher Iwannek. Dann soll auch der Ersatzverkehr eingestellt werden, weil die Bahnen der Linie 4 dann wieder fahren.

Von tm