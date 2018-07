Hannover

Am Dienstagabend ist in einer Maschinenhalle von Continental in Stöcken ein Feuer ausgebrochen. Die Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr Hannover wurde der Brand gegen 19.25 gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer in einer Mahlanlage für Gummimehl ausgebrochen war. Währenddessen konnten die Mitarbeiter die betroffene Produktionshalle verlassen. Einsatztrupps der Werksfeuerwehr und der Feuerwehr Hannover löschten das Feuer zügig.

Wie es zum Brand kommen ist bisher unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ungeklärt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 19 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort. Der Brandeinsatz war um 20.55 Uhr beendet.

Von RND/man