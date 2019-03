Hannover

Eine 82-jährige Frau ist am Freitag in Stöcken von zwei Jugendlichen Tätern ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin gegen 10 Uhr auf dem Gehweg an der Straße Hasenberg in Richtung des Bahnhofs Leinhausen unterwegs. An der Unterführung in der Nähe der Stöckener Straße begegneten der Frau zwei Jugendliche. Die beiden 16 bis 18 Jahre alten Täzter hielten die 82-Jährige plötzlich fest und verlangten Geld. Einer der Täter nahm dem Opfer den Rucksack ab, öffnete ihn und nahm die Geldbörse der Frau heraus. Anschließend flüchteten die zwei mit ihrer Beute in Richtung des Bahnhofs Leinhausen.

Die Täter sind etwa 1,65 Meter groß und schlank. Beide trugen dunkle Kleidung und hatten die Kapuzen ihrer Jacken tief in die Gesichter gezogen. Der Haupttäter soll blond gewesen sein. Hinweise auf die Verdächtigen nimmt die Polizeiinspektion West unter (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von tm