Hannover

Bei einem Unfall in der Weizenfeldstraße in Hannover-Stöcken sind am Sonnabendmorgen drei Autos beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete in einem silbernen BMW. Ein Anwohner war gegen 5.45 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Beim Blick aus dem Fenster erkannte er ein helles Fahrzeug, dass auf der Weizenfelstraße in Richtung Alte Stöckener Straße davon fuhr. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen der Beamten ergaben, der flüchtige Fahrer mit seinem Wagen drei an der Weizenfeldstraße geparkte Autos im Bereich der Fahrerseite demoliert hatte. Dabei war insgesamt ein Schaden von rund 7000 Euro entstanden. Anhand eines Fahrzeugteils, das die Polizisten am Unfallort sicherstellen konnten, ist inzwischen klar, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um einen silbernen 3er oder 5er BMW handeln muss.

Die Beamten suchen dringend Zeugen, die den Fahrer des BMW oder den Hergang des Unfalls beschreiben können. Hinweise nimmt das Kommissariat in Stöcken unter (0511) 1 09 38 17 entgegen.

Von tm