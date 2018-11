Hannover

Wegen eines technischen Defekts bleibt das Hallenbad Stöcken am Donnerstag geschlossen. Das teilte die Stadt am Mittag mit. Von der Schließung ist auch der Schwimmunterricht der Schulen sowie das Training der Vereine betroffen. Am Freitag soll das Bad wieder regulär öffnen.

Von frs/RND