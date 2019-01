Ein 49-jähriger Handwerker wird sich wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten müssen. Er war in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung in Langenhagen-Godshorn mit einem 45-jährigen Mitbewohner in Streit geraten. Dabei fügte er seinem Gegenüber schwere Verletzungen zu.