Hannover

Im Dezember 2007 verlegte der Künstler Gunter Demnig seinen ersten Stolperstein in Hannover. Seitdem sind 400 dieser Zeichen der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus dazugekommen. Die Orte, an denen die messingfarbenen Platten mit Gravur verlegt sind, sind nicht zufällig gewählt. Sie befinden sich jeweils an dem letzten freiwillig gewählten Wohnsitz der NS-Opfer. Die Inschriften informieren über ihre Namen, ihr Alter und das erlittene Schicksal. Wir haben diese Informationen in einer interaktiven Karte von Hannover aufbereitet.

Von ms/RND