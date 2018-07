Hannover

Am Sonntagmorgen ist in einer Diskothek in der Innenstadt ein Streit zwischen drei stark alkoholisierten Personen eskaliert. Dabei schlug 43-Jähriger an der Goseriede einem 35 Jahre alten Feiernden eine Glasflasche ins Gesicht und verletzte ihn schwer. Der 43-Jährige wurde am Steintor festgenommen. Laut Polizei waren der mutmaßliche Täter, sein Bruder (35) und das Opfer gegen 6.45 Uhr aus ungeklärter Ursache aneinandergeraten. Vor dem Lokal kam es zu einer Schlägerei. Dabei schlug der 43-Jährige mit der Glasflasche zu. Die beiden Brüdern flüchteten in Richtung Steintor, konnten allerdings von Begleitern des Verletzten gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt gegen den vorläufig festgenommenen 43-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover konnte er die Wache aufgrund fehlender Haftgründe wieder verlassen.

Von man