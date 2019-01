Hannover

Stadt oder Umland? Viel Grün und Garten oder bessere Infrastruktur? Diese Fragen stellen sich Familien seit Jahrzehnten. In den Achtziger- und Neunzigerjahren gewann das Umland (Suburbanisierung), danach gab es einen Trend zur Stadt (Reurbanisierung), jetzt stellen Forscher wieder einen leichten Trend ins Umland fest, vor allem wegen der hohen Preise in den Metropolen. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Bausparkasse BHW. Interessant: Das Portal betreut.de hat jetzt Daten untersucht, wo Familien besser leben. Bei den meisten Großstädten ist das das Umland, etwa in Köln, Stuttgart oder Hamburg. In Hannover aber schneidet die Stadt etwas besser ab als das Umland. Um genau 4 Prozent, sagen die Statistiker.

In der Auswertung heißt es: Die Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ist in Hannover um 26 Prozent höher als im Umland. Dies ist insbesondere bei einem Arbeitsplatzwechsel nicht zu unterschätzen. Berufstätige Eltern, die für ihren Nachwuchs auf eine Kinderbetreuung angewiesen sind, profitieren dabei von besseren Betreuungsbedingungen, sowohl in Tageseinrichtungen als auch durch private Betreuer. Aufgrund der um 86 Prozent höheren Schuldichte in Hannover, können sich die Großstadtkinder außerdem über kürzere Schulwege freuen. Die Schulqualität ist allerdings in den Vororten um 13 Prozent besser. Nicht zuletzt können Familien im Krankheitsfall oder bei Routineuntersuchungen von einer mehr als doppelt so hohen Kinderarztdichte profitieren, was sich in der Regel durch kürzere Wartezeiten ausdrückt.

Für Vororte, wie Hemmingen, Ronnenberg und Seelze, sprechen dagegen klar das ruhigere und beschaulichere Umfeld und die günstigeren Wohnbedingungen. So können Familien 13 Prozent der Mieten und 27 Prozent der Kosten für Immobilien, die in der Großstadt zu zahlen wären, einsparen. Gleichzeitig ist die von Familien durchschnittlich bewohnte Wohnfläche in den Vororten um 14 Prozent größer. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die höhere Sicherheit. In den Vororten ereignen sich 78 Prozent weniger Straftaten und 27 Prozent weniger Verkehrsunfälle pro Kopf als in Hannover.

Die Freizeitangebote unterscheiden sich in der Gesamtheit betrachtet nur minimal und lassen sich eher anhand der einzelnen Aktivitäten differenzieren. So sind in den Vororten 48 Prozent mehr Schwimmbäder pro Kind vertreten, wohingegen es in der Großstadt 49 Prozent mehr Kinos, 36 Prozent mehr Sportvereine und 6 Prozent mehr Spielplätze gibt.

Die Studie: https://www.betreut.de/magazin/kinder/grossstadt-vs-vorort/

Die Hannover-Auswertung: https://www.betreut.de/magazin/kinder/grossstadt-versus-vorort-hannover/

Von Conrad von Meding