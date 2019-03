Hannover

Rund um die TUI Arena kommt es derzeit wegen Polizeikontrollen zu Behinderungen. Die Beamten überprüfen die Fans der Rapper Bonez MC und RAF Camora. Sie sind auf der Suche nach illegalen Rauschmitteln. Die Polizeidirektion hatte die Kontrollen im Vorfeld des Auftritts der beiden Musiker angekündigt.

Bereits bei den Auftritten in München und in Hamburg hatten Bonez MC und RAF Camora Ärger mit der Polizei. In der bayerischen Landeshauptstadt hatten rund 100 Einsatzkräfte den Tourbus und den Backstagebereich der Olympiahalle nach Betäubungsmitteln abgesucht und dabei geringe Mengen Marihuana und Kokain entdeckt. Bei dem Auftritt in Hamburg hatte die Sonderkommission „Autoposer“ der Polizei vor der Halle mehrere Fahrzeuge überprüft. An zehn Wagen fanden die Ermittler illegale Manipulationen. Sieben Fahrern wurden Blutproben entnommen. Sie stehen im Verdacht, sich nach dem Konsum von Drogen hinter das Steuer ihrer Fahrzeuge gesetzt zu haben.

Spöttische Kommentare gegen Polizei

Die Rapper sind derzeit mit ihrem Album „Palmen aus Plastik 2“ unterwegs. Bekannt wurden sie für Songs mit Titeln wie „ Kokain“ oder „500 PS“. Wie viele Rauschmittel die Polizei bei der Kontrolle in Hannover sichergestellt hat, will die Behörde am Abend bekannt geben.

Von tm/iro