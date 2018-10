Hannover

Am Tag der Deutschen Einheit haben zwar alle Geschäfte geschlossen, das heißt aber noch lange nicht, dass an diesem Tag in Hannover nichts los ist. Diese Dinge können Sie am Mittwoch in Hannover unternehmen.

Diese Bäcker haben geöffnet

Am Feiertag haben nicht alle Bäcker geöffnet – einige aber schon. Hier gibt es eine Übersicht, bei welchen Bäckern Sie auch am Tag der Deutschen Einheit in Hannover frische Brötchen bekommen.

Müllabholung , Wochenmärkte und Fahrpläne

Wegen des Feiertags verschiebt sich auch die Müllabholung der Aha um einen Tag. Der Müll wird am Mittwoch nicht abgeholt. Auch die Wochenmärkte fallen am Feiertag aus und die Üstra fährt mit anderen Fahrplänen. Alles weitere dazu finden Sie hier.

Zehn Jahre Erlebniswelt am Flughafen

Die Erlebniswelt am Flughafen feiert Geburtstag. In der Erlebniswelt gibt es eine interaktive Ausstellung über die Luftfahrt, einen Flugsimulator und eine Terrasse, an der startende und landende Flugzeuge beobachtet werden können. Das zehnjährige Bestehen feiert die Erlebniswelt mit einer großen Geburtstagsparty am 3. Oktober. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es mit einem Zauberer, einem Ballonkünstler und anderen Aktionen alles, was zu einer guten Party gehört. Am Donnerstag, 4. Oktober, feiert auch die Flughafenfeuerwehr mit, am Freitag, 5. Oktober, wartet ein Fliehkraft-Simulator auf die Besucher.

Türöffner-Tag an den Wennigser Wasserrädern

Die Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder öffnet zum Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ wieder ihre Pforten für Klein und Groß. An einem Waldbach im Deister haben die Bastler eine Miniaturwelt kleiner Wasserräder gebaut, die alle verschiedene Themen haben. Vor Ort erklären die Bastler am 3. Oktober zwischen 11 und 17 Uhr was es mit den Modellen auf sich hat, wie sie gebaut wurden und welche Geschichten dahinter stecken. Der Eintritt ist frei. „Die Sendung mit der Maus“ wird über den Türöffner-Tag in der Sendung am Sonntag, 8. Oktober und online ab dem 3. Oktober berichten.

Tag der offenen Moschee

Am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit – und Tag der offenen Moschee. Unter dem Motto „Religiösität – individuell, natürlich, normal“ öffnene Gemeinden in ganz Deutschland ihre Türen für Besucher. In Hannover beteiligen sich elf der 30 Moscheen an dem Tag. Sie bieten unter anderem Führungen, Vorträge und Erfrischungen an. Mehr zum Tag der offenen Moschee und den teilnehmenden Moscheen in Hannover gibt es hier.

Oktoberfest auf dem Schützenplatz

Wie wäre es mit einem Familienbesuch auf dem Oktoberfest? Viele Fahrgeschäfte, Buden und kulinarische Angebote laden auf den Schützenplatz zum Verweilen ein. Allein für Kinder gibt es zwölf Fahrgeschäfte. Noch bis zum 14. Oktober kann auf Deutschlands drittgrößtem Oktoberfest jeweils ab 14 Uhr gefeiert werden. Der erste Eindruck zeigt, dass dort auch das Adrenalin schnell in die Höhe schießen kann.

Die Indians spielen gegen die Crocodiles Hamburg

Die Rotheute treten am Abend gegen die Crocodiles Hamburg an. Anpfiff ist um 19 Uhr im Eisstadion am Pferdeturm.

Spaß bei den Hüpfburgtagen

Kinder können sich am Mittwoch besonders gut im mobilen Hüpfburgpark in Hainholz austoben. 20 Attraktionen wie Hüpfburgen, eine Riesenrutsche, eine Autorennbahn und ein Hindernis-Parcours laden zu Spiel und Sport ein. Am Tag der Deutschen Einheit ist der Hüpfburgpark zwischen 11.30 und 19 Uhr geöffnet. Die Hüfburgtage an der Schulenburger Landstraße dauern noch bis zum 7. Oktober an.

Erotik-Messe eroFrame eröffnet

Die internationale Fachhandels-Messe für den Erotikmarkt eroFame eröffnet am 3. Oktober. Bis Freitag, 5. Oktober, präsentieren die Aussteller auf dem Messegelände in Halle 2 neue Produkte und Ideen aus der Erotikbranche. Am Mittwoch hat die Messe zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet.

The Skull tritt im Mephisto auf

Wem der Feiertag an sich zu ruhig ist, der kann sich Abend zur Metal-Musik der Band The Skull rocken. Die amerikanische Band feiert nämlich weniger den Tag der Deutschen Einheit als den „Reunification Day Of Doom“ – den Tag der Band-Wiedervereinigung. Dafür kommen Sie mit italienischer Verstärkung und viel harter Rockmusik um 19.30 Uhr ins Mephisto auf dem Faust-Gelände, Bettfedernfabrik 3. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 19 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

„Der letzte Nerv“ im Theater an der Glocksee

Burn-Out, Stress, Depressionen – Wieso passiert so etwas heutzutage immer häufiger? Damit beschäftigt sich das Stück „Der letzte Nerv“ am Mittwochabend im Theater an der Glocksee, Glockseestraße 35. Drei Schauspieler präsentieren Texte und Szenen zu den Themen Burn-Out und „Nicht-mehr-funktionieren“. Die Vorführung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Eine Hommage an Heinz Erhardt im Leibniz Theater

Was zum Lachen gibt es am Abend im Leibniz Theater, Kommandanturstraße 7. Dort tritt um 20 Uhr Andreas Neumann als Heinz Erhardt auf. In seiner Hommage lässt der Parodist den einzigartigen Komiker wieder auferstehen – und verbindet dabei alte Texte mit eigenen neuen. Neumann hat auch noch andere bekannte Persönlichkeiten wie Heinz Rühmann, Hans Moser und Jürgern von Mangers „Tegtmeier“ auf Lager. An diesem Abend konzentriert er sich aber auf einen: Heinz Erhardt. Tickets gibt es ab 25,90 Euro.

