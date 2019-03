Hannover

Deutschrap-Fans sollten sich diesen Termin merken: Sido kommt im Rahmen seiner Tausend Tattoos-Tour am 16. November in die Swiss Life Hall nach Hannover. “Ich freu mich riesig“, sagt der Deutschrapper in einem Video, das Konzertveranstalter Hannover Concerts unter anderem bei Facebook gepostet hat.

"Mein Block", „Fuffies im Club“, „Bilder im Kopf“ "Schlechtes Vorbild" oder "Tausend Tattoos" – in Hannover können sich Fans auf neue Songs und alte Hits freuen.“Runde satte Bässe, Scratches und Beats, die einen nicht stillstehen und rhythmische Zuckungen entstehen lassen. Dazu eine gehörige Portion eingängiger Texte, die automatisch Bilder im Kopf kreieren und ganz viel Entertainment“, verspricht Hannover Concerts.

Karten gibt es schon jetzt online im Haz-Ticketschop. Der allgemeine Vorverkauf startet am 8. März. Karten kosten 49,75 Euro.

Von Lisa Malecha