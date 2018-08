Celle

Am Oberlandesgericht Celle hat am Freitag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) aus Laatzen begonnen. Der 23-jährige Türke soll über eine WhatsApp-Gruppe Kämpfer für den Krieg in Syrien angeworben haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem­ Mann die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Mitgliederwerbung für diese vor. Gleich zu Prozessauftakt gestand der junge Mann: „Ich bereue, was ich getan habe.“ Insgesamt sind sieben Verhandlungstage angesetzt.

Bis zu 45 Mitglieder waren in dem geschlossenen Chat, die Anwerbeversuche sollen zwischen März und Juli 2015 gelaufen sein. In einem Fall soll der damals 20-Jährige auch Erfolg gehabt haben. Einen 21-Jährigen soll der Angeklagte darin bestärkt haben, auszureisen und in Syrien für den IS gegen das Assad-Regime zu kämpfen. Einem weiteren potenziellen Rekruten bot er über WhatsApp finanzielle Unterstützung an, sollte dieser sich der Terrorgruppe anschließen. Der 23-Jährige wird seitens der Ermittler als „streng gläubiger Moslem“ beschrieben.

Von pah