Aus der Stadt Autos nur noch online? - Kunden in Sorge um Hannovers Tesla-Store Eigentümer Musk kündigt an, die Elektrowagen nur noch übers Internet zu verkaufen. In Hannover mögen die Kunden das kaum glauben – und fragen massenweise wegen Probefahrtterminen nach.

„Ein Auto wäre nun wirklich das letzte, was ich online bestellen würde“: Joachim und Angelika Bender informieren sich in der Tesla-Niederlassung an der Rathenaustraße. Quelle: Moritz Frankenberg