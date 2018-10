The Voice of Germany: Diana Babalola überzeugt Jury

Aus der Stadt Castingshow - The Voice of Germany: Diana Babalola überzeugt Jury Die Hannoveraner Sängerin kommt bei den Blind Auditions in die nächste Runde und begeistert mit „Take it all“ von Adele.

Die Hannoveranerin Diana Babalola ist bei The Voice of Germany in die nächste Runde gekommen. Quelle: Andre Kowalski