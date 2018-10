Isernhagen

Für Celina Schultheiß aus Isernhagen geht der Traum von einer großen Musikkarriere weiter. Die 18-Jährige hat es in die zweiter Runde der Castingshow „The Voice“ geschafft. Mit ihrer Darbietung des Songs „Never Gonna Give You Up“ von Rick Astley konnte sie in der am Sonntagabend ausgestrahlten Sendung alle Jury-Mitglieder überzeugen – und zwar nur mit ihrer Stimme. Denn die Juroren sitzen bei den sogenannten „Blind Auditions“ mit dem Rücken zur Bühne.

So hatte die Isernhagenerin freie Auswahl, welcher Juror sie auf die zweite Runde – die „Battles“ – vorbereiten soll. Am Ende entschied sich Celina für Smudo und Michi Beck vom „Team Fanta“.

